Зеленский ответил Трампу, назвавшему его диктатором

Зеленский не обижается на Трампа, назвавшего президента диктатором
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Зеленский заявил, что не обижается на Трампа за его высказывания
Зеленский заявил, что не обижается на Трампа за его высказывания Фото:

Глава Украины, которого ранее президент США Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов», поделился, что не обижается на него за это высказывание. Но и «комплиментом» эти слова назвать не может. 

«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться», — сказал украинский лидер во время пресс-конференции, которая велась на youtube-канале офиса Зеленского. Сам глава Украины сказал, что обиделся бы на высказывания американского лидера только в том случае, если бы действительно «был диктатором».

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Глава Украины, которого ранее президент США Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов», поделился, что не обижается на него за это высказывание. Но и «комплиментом» эти слова назвать не может.  «Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться», — сказал украинский лидер во время пресс-конференции, которая велась на youtube-канале офиса Зеленского. Сам глава Украины сказал, что обиделся бы на высказывания американского лидера только в том случае, если бы действительно «был диктатором».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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