Зеленский ответил Трампу, назвавшему его диктатором

Глава Украины, которого ранее президент США Дональд Трамп назвал «диктатором без выборов», поделился, что не обижается на него за это высказывание. Но и «комплиментом» эти слова назвать не может.
«Я бы не назвал эти слова в мой адрес комплиментом, но для чего обижаться», — сказал украинский лидер во время пресс-конференции, которая велась на youtube-канале офиса Зеленского. Сам глава Украины сказал, что обиделся бы на высказывания американского лидера только в том случае, если бы действительно «был диктатором».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.