В случае формирования коалиционного правительства из немецкой политической партии, состоящей из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Германии, улучшения отношений между РФ и ФРГ не следует ожидать. Об этом заявил сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
«К сожалению, последние высказывания Мерца свидетельствуют о его крайне агрессивной позиции по отношению к России. Если коалиционное правительство составит ХДС/ХСС и СДПГ, вряд ли стоит ждать разрядки наших отношений», — заявил Шендерюк-Жидков в своих первых комментариях для РИА Новости после предварительных итогов выборов в Бундестаг.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что готова участвовать в формировании правительства. Партия впервые за время своего существование заняла второе место, набрав 19,5% голосов. При этом Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с наименьшим в своей истории результатом, набрав лишь 16% голосов.
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