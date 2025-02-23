Лидер АдГ: партия готова формировать кабинет министров Германии

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Партия «Альтернатива для Германии» показала рекордные результаты
Партия «Альтернатива для Германии» показала рекордные результаты Фото:

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), показавшая рекордный результат на досрочных выборах в парламент, готова участвовать в формировании правительства. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель.

«Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией и закрепили свой статус как народная партия. <...> Мы готовы участвовать в правительстве, мы всегда готовы протянуть руку, чтобы воплотить в жизнь волю народа», — приводит ТАСС слова Вайдель, сделавшей заявление после оглашения результатов предварительного голосования.

Партия впервые за время своего существование заняла второе место, набрав 19,5% голосов. Первое, по данным экзитпола, за блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союза, у которого 29% голосов. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с наименьшим в своей истории результатом, набрав 16% голосов.

Досрочные выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц, чья партия показала рекордно низкий результат, назвал исход выборов поражением.

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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), показавшая рекордный результат на досрочных выборах в парламент, готова участвовать в формировании правительства. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель. «Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией и закрепили свой статус как народная партия. <...> Мы готовы участвовать в правительстве, мы всегда готовы протянуть руку, чтобы воплотить в жизнь волю народа», — приводит ТАСС слова Вайдель, сделавшей заявление после оглашения результатов предварительного голосования. Партия впервые за время своего существование заняла второе место, набрав 19,5% голосов. Первое, по данным экзитпола, за блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союза, у которого 29% голосов. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с наименьшим в своей истории результатом, набрав 16% голосов. Досрочные выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц, чья партия показала рекордно низкий результат, назвал исход выборов поражением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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