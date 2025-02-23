Лидер АдГ: партия готова формировать кабинет министров Германии

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), показавшая рекордный результат на досрочных выборах в парламент, готова участвовать в формировании правительства. Об этом заявила сопредседатель партии Алис Вайдель.
«Мы достигли исторического результата. Еще никогда мы не были столь сильны во всей стране. Мы стали второй по силе партией и закрепили свой статус как народная партия. <...> Мы готовы участвовать в правительстве, мы всегда готовы протянуть руку, чтобы воплотить в жизнь волю народа», — приводит ТАСС слова Вайдель, сделавшей заявление после оглашения результатов предварительного голосования.
Партия впервые за время своего существование заняла второе место, набрав 19,5% голосов. Первое, по данным экзитпола, за блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союза, у которого 29% голосов. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте с наименьшим в своей истории результатом, набрав 16% голосов.
Досрочные выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц, чья партия показала рекордно низкий результат, назвал исход выборов поражением.
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