Депутат Журова: третий бой Бивола и Бетербиева пойдет в плюс России

Третий поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым пойдет только в плюс России и российскому спорту, если пройдет в Москве. Такое мнение высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Умар (Кремлев — прим. URA.RU) всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России. Так что — почему нет? Сейчас все соревнования как у нас, так и в тех странах, которые готовы проводить турниры с участием лучших российских спортсменов, нам только в плюс. Такие страны есть — те, которые не боятся и хотят быть про спорт, а не про политику, особенно уже сейчас», — сказала Журова РИА Новости.
Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO.
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