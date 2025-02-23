23 февраля 2025

Депутат Журова: третий бой Бивола и Бетербиева пойдет в плюс России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бивол победил Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона
Бивол победил Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона Фото:

Третий поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым пойдет только в плюс России и российскому спорту, если пройдет в Москве. Такое мнение высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Умар (Кремлев — прим. URA.RU) всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России. Так что — почему нет? Сейчас все соревнования как у нас, так и в тех странах, которые готовы проводить турниры с участием лучших российских спортсменов, нам только в плюс. Такие страны есть — те, которые не боятся и хотят быть про спорт, а не про политику, особенно уже сейчас»,  — сказала Журова РИА Новости. 

Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Третий поединок между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым пойдет только в плюс России и российскому спорту, если пройдет в Москве. Такое мнение высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Умар (Кремлев — прим. URA.RU) всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России. Так что — почему нет? Сейчас все соревнования как у нас, так и в тех странах, которые готовы проводить турниры с участием лучших российских спортсменов, нам только в плюс. Такие страны есть — те, которые не боятся и хотят быть про спорт, а не про политику, особенно уже сейчас»,  — сказала Журова РИА Новости.  Российский боксер Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. На кону стоят все четыре основных чемпионских пояса — WBA, WBC, IBF и WBO.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...