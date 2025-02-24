В центре Петербурга загорелась больница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Санкт-Петербурге горит больница
В Санкт-Петербурге горит больница Фото:

Пожар произошел в здании Обуховской больницы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Из окон на верхних этажах идет дым», — передает источник канала. Пожарные развернули автолестницу. Подробности инцидента пока неизвестны 

Обуховская больница занимает особое место среди медицинских учреждений России, будучи одной из первых городских больниц страны и одной из самых старых в Санкт-Петербурге. Основание первой больницы и дома для умалишенных на набережной Фонтанки произошло в 1779 году. Через пять лет на том же месте была открыта новая городская больница. Название «Обуховская» она получила благодаря своему расположению рядом с Обуховским проспектом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар произошел в здании Обуховской больницы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Из окон на верхних этажах идет дым», — передает источник канала. Пожарные развернули автолестницу. Подробности инцидента пока неизвестны  Обуховская больница занимает особое место среди медицинских учреждений России, будучи одной из первых городских больниц страны и одной из самых старых в Санкт-Петербурге. Основание первой больницы и дома для умалишенных на набережной Фонтанки произошло в 1779 году. Через пять лет на том же месте была открыта новая городская больница. Название «Обуховская» она получила благодаря своему расположению рядом с Обуховским проспектом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...