В центре Петербурга загорелась больница

Пожар произошел в здании Обуховской больницы в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Из окон на верхних этажах идет дым», — передает источник канала. Пожарные развернули автолестницу. Подробности инцидента пока неизвестны
Обуховская больница занимает особое место среди медицинских учреждений России, будучи одной из первых городских больниц страны и одной из самых старых в Санкт-Петербурге. Основание первой больницы и дома для умалишенных на набережной Фонтанки произошло в 1779 году. Через пять лет на том же месте была открыта новая городская больница. Название «Обуховская» она получила благодаря своему расположению рядом с Обуховским проспектом.
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