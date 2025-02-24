Лавров поставил точку в вопросе, когда будут прекращены боевые действия на Украине

Россия готова вести переговоры с Украиной на условиях, устраивающих РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Фото:

МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова прекратить боевые действия и приступить к переговорам с Украиной, однако для этого должен быть достигнут результат, устраивающий Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию», — передает слова Лаврова агентство ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп поставил Украине ультиматум, согласно которому она должна капитулировать в течение трех дней. В противном случае Соединенные штаты будут выводить свои войска с территории страны.

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МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова прекратить боевые действия и приступить к переговорам с Украиной, однако для этого должен быть достигнут результат, устраивающий Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. «РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию», — передает слова Лаврова агентство ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп поставил Украине ультиматум, согласно которому она должна капитулировать в течение трех дней. В противном случае Соединенные штаты будут выводить свои войска с территории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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