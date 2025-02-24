Лавров поставил точку в вопросе, когда будут прекращены боевые действия на Украине

МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова прекратить боевые действия и приступить к переговорам с Украиной, однако для этого должен быть достигнут результат, устраивающий Россию. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«РФ готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию», — передает слова Лаврова агентство ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что президент США Дональд Трамп поставил Украине ультиматум, согласно которому она должна капитулировать в течение трех дней. В противном случае Соединенные штаты будут выводить свои войска с территории страны.
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