В ЯНАО массово погибли северные олени

В Надымском районе (ЯНАО) погибло более 30 северных оленей на территории муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Организация вовремя не убрала трупы животных, за что получила представление от местной прокуратуры, об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.
«Установлено, что в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падеж 31 северного оленя, принадлежащих МОП „Ярсалинское“. При этом не обеспечено надлежащее хранение отходов до момента утилизации, сжигание произведено в отсутствие государственного специалиста в области ветеринарии», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
Природоохранный прокурор внес руководителю МОП представление о нарушении закона, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Организация устранила нарушения.
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