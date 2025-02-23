23 февраля 2025
22 февраля 2025

В ЯНАО массово погибли северные олени

В Надымском районе на территории МОП «Ярсалинское» погиб 31 северный олень
© Служба новостей «URA.RU»
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Олени погибли в Надымском районе
Олени погибли в Надымском районе Фото:

В Надымском районе (ЯНАО) погибло более 30 северных оленей на территории муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Организация вовремя не убрала трупы животных, за что получила представление от местной прокуратуры, об этом сообщили в надзорном ведомстве округа.

«Установлено, что в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падеж 31 северного оленя, принадлежащих МОП „Ярсалинское“. При этом не обеспечено надлежащее хранение отходов до момента утилизации, сжигание произведено в отсутствие государственного специалиста в области ветеринарии», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Природоохранный прокурор внес руководителю МОП представление о нарушении закона, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Организация устранила нарушения.

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В Надымском районе (ЯНАО) погибло более 30 северных оленей на территории муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». Организация вовремя не убрала трупы животных, за что получила представление от местной прокуратуры, об этом сообщили в надзорном ведомстве округа. «Установлено, что в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падеж 31 северного оленя, принадлежащих МОП „Ярсалинское“. При этом не обеспечено надлежащее хранение отходов до момента утилизации, сжигание произведено в отсутствие государственного специалиста в области ветеринарии», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Природоохранный прокурор внес руководителю МОП представление о нарушении закона, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Организация устранила нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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