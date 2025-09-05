Трамп выступит с обращением из Овального кабинета

Трамп выступит перед американцами
Трамп выступит перед американцами

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав обновленное расписание главы государства. Тематика предстоящего обращения не раскрывается, однако оно пройдет на фоне сообщений о возможном переименовании Пентагона.

«16:00 (по времени Вашингтона, 23:00 мск) президент сделает заявление в Овальном кабинете», — указано в официальном расписании президента указано. Пресс-служба Белого дома не уточняет детали обращения, а также не комментирует сообщения о переименовании ведомства.

Согласно опубликованному графику, свой рабочий день Дональд Трамп начнет с разведывательного брифинга, затем вручит верительные грамоты иностранным послам. После этого в 14:00 (21:00 мск) президент подпишет несколько указов, однако их содержание пока не разглашается. Вечером глава государства примет участие в ужине в Розовом саду Белого дома. 

Ранее сообщалось, что Трамп намерен переименовать Пентагон в «Министерство войны». Как писал Fox News, указ глава США должен подписать уже 5 сентября.

