Трамп выступит с обращением из Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав обновленное расписание главы государства. Тематика предстоящего обращения не раскрывается, однако оно пройдет на фоне сообщений о возможном переименовании Пентагона.
«16:00 (по времени Вашингтона, 23:00 мск) президент сделает заявление в Овальном кабинете», — указано в официальном расписании президента указано. Пресс-служба Белого дома не уточняет детали обращения, а также не комментирует сообщения о переименовании ведомства.
Согласно опубликованному графику, свой рабочий день Дональд Трамп начнет с разведывательного брифинга, затем вручит верительные грамоты иностранным послам. После этого в 14:00 (21:00 мск) президент подпишет несколько указов, однако их содержание пока не разглашается. Вечером глава государства примет участие в ужине в Розовом саду Белого дома.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен переименовать Пентагон в «Министерство войны». Как писал Fox News, указ глава США должен подписать уже 5 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.