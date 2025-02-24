Украина и США перешли к последней стадии переговоров по минералам

Украина и США завершают переговоры по соглашению о минералах. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина.
«Украинская и американская команда находятся на завершающих стадиях переговоров о соглашении по минералам. Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы привержены его скорому завершению, чтобы перейти к подписанию», — поделилась в соцсети X вице-премьер.
Она добавила, что Киев надеется на скорейшее подписание данного соглашения между президентами стран. По ее мнению, это позволит «продемонстрировать их приверженность на дальнейшие десятилетия».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил несогласие по сделке между Украиной и США по земельным ископаемым. Он считает, что этот долг будут выплачивать десять поколений украинцев.
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