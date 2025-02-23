Зеленский категорически отказался от сделки с Трампом

Сделка США с Украиной по земельным ископаемым предполагает, что американский лидер Дональд Трамп получит с Киева 100% надбавки с оказанной помощи. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, выразив свое несогласие с условиями договора.
«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю», — подчеркнул Зеленский, уточнив, что Трамп требует 100% надбавки с оказанной ранее Штатами помощи Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале офиса президента.
Кроме того, Зеленский отметил изменения в новой версии сделки, где речь идет уже о 500 миллиардах долларов. «Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция», — объяснил он. Президент подчеркнул, что не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.
Ранее Трамп предложил Зеленскому заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. В Киеве отказались от сделки, поскольку в документе были пункты, вызывающие у властей опасения. О каких полезных ископаемых идет речь, их местоположение на карте — в материале URA.RU.
После США выдвинули Украине новые требования. Киеву было предложено отказаться от части доходов в пользу специального фонда, который должен накапливать средства до достижения 500 млрд долларов. Советник министра обороны страны Александр Кубраков назвал потенциальную сделку с США по природным ресурсам «прекрасной возможностью» обрести стратегического партнера, передает MK. Предполагалось, что договор будет подписан в период с 24 по 28 февраля.
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