Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в уголовном деле против Андрея Андреева. Он был признан виновным в серии убийств, совершенных в 2000 году. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Андреева. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Согласно материалам дела, в июне 2000 года Андреев вместе с соучастниками похитил двух лиц, которых затем убил в лесной местности Всеволожского района. Позже, чтобы скрыть следы первого преступления, было совершено еще одно убийство в виде расстрела автомобиля из огнестрельного оружия в поселке Репино, в результате которого погибли пять человек, включая несовершеннолетнего ребенка.
После длительного бегства и использования поддельных документов Андреев был экстрадирован из Парагвая в Россию в 2023 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ. В итоге суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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