Суд вынес приговор петербуржцу за убийства 25-летней давности. Видео

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Убийца был экстрадирован из Парагвая в Россию в 2023 году
Убийца был экстрадирован из Парагвая в Россию в 2023 году Фото:

Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в уголовном деле против Андрея Андреева. Он был признан виновным в серии убийств, совершенных в 2000 году. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Андреева. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале. 

Согласно материалам дела, в июне 2000 года Андреев вместе с соучастниками похитил двух лиц, которых затем убил в лесной местности Всеволожского района. Позже, чтобы скрыть следы первого преступления, было совершено еще одно убийство в виде расстрела автомобиля из огнестрельного оружия в поселке Репино, в результате которого погибли пять человек, включая несовершеннолетнего ребенка.

После длительного бегства и использования поддельных документов Андреев был экстрадирован из Парагвая в Россию в 2023 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ. В итоге суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в уголовном деле против Андрея Андреева. Он был признан виновным в серии убийств, совершенных в 2000 году. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга. «Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Андреева. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.  Согласно материалам дела, в июне 2000 года Андреев вместе с соучастниками похитил двух лиц, которых затем убил в лесной местности Всеволожского района. Позже, чтобы скрыть следы первого преступления, было совершено еще одно убийство в виде расстрела автомобиля из огнестрельного оружия в поселке Репино, в результате которого погибли пять человек, включая несовершеннолетнего ребенка. После длительного бегства и использования поддельных документов Андреев был экстрадирован из Парагвая в Россию в 2023 году по запросу Генеральной прокуратуры РФ. В итоге суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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