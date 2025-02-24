Bloomberg: США будут содействовать долгосрочному миру

Вашингтон обязуется способствовать установлению и поддержанию «долгосрочного мира» на территории Украины в рамках проекта соглашения по вопросам природных ресурсов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«США обязуются поддерживать „свободную, суверенную и безопасную“ Украину и „долгосрочный мир“ в рамках сделки по минералам», — передает агентство текст документа. Там также указано, что лица, проявившие враждебность по отношению к Украине в ходе конфликта, не должны извлекать выгоду из процесса ее восстановления. Как указывает агентство, документ еще не получил окончательного утверждения и может быть изменен.
Ранее стало известно, что США и Украина близки к завершению переговорного процесса по соглашению, касающемуся природных ресурсов. Предполагается, что президенты стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский подпишут этот документ в Вашингтоне, что станет знаком стратегического партнерства между двумя государствами, передает «Царьград».
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