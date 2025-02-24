24 февраля 2025

Путин приказал усиленно работать в сфере редкоземельных металлов

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Владимир Путин призвал увеличить использование редкоземельных металлов вплоть до производства готовых изделий
Владимир Путин призвал увеличить использование редкоземельных металлов вплоть до производства готовых изделий Фото:

Объемы производства товаров из редкоземельных металлов в России необходимо кратно увеличить к 2030 году. Таким должен быть результат нового национального проекта «Новые материалы и химия», считает президент РФ Владимир Путин. 

«Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», — отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на телеканале «Россия 24». Заявление глава российского государства сделал 24 февраля во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Президент России подчеркнул, что в рамках нацпроекта планируется развернуть полноценное производство в сфере редких и редкоземельных металлов: от добычи до производства готовых высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это, по мнению Путина, позволит успешно конкурировать на мировых рынках и поддержать развитие экономики и промышленности страны, пишет «Царьград».

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Объемы производства товаров из редкоземельных металлов в России необходимо кратно увеличить к 2030 году. Таким должен быть результат нового национального проекта «Новые материалы и химия», считает президент РФ Владимир Путин.  «Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», — отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на телеканале «Россия 24». Заявление глава российского государства сделал 24 февраля во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент России подчеркнул, что в рамках нацпроекта планируется развернуть полноценное производство в сфере редких и редкоземельных металлов: от добычи до производства готовых высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это, по мнению Путина, позволит успешно конкурировать на мировых рынках и поддержать развитие экономики и промышленности страны, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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