Путин заявил, что Си Цзиньпин уведомил его о собирающейся группе мира по Украине

В Нью-Йорке в ближайшее время соберется группа сторонников мира, сформированная странами БРИКС. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе недавнего разговора. О деталях беседы стало известно от лидера РФ.
«Я сегодня только разговаривал с председателем КНР, и мы тоже об этом (о собирающейся в Нью-Йорке группе мира — прим. URA.RU) говорили. Он меня проинформировал о том, что группа мира в Нью-Йорке опять соберется, будет обсуждать это. Мы не только приветствуем, но и благодарны партнерам», — сказал Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Новая группа «Друзья мира» из стран Глобального Юга создается для продвижения идеи, что конфликт на Украине надо закончить. Об этом ранее заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, эту идею разделяют Китай, Бразилия, Казахстан, Индонезия, Турция и другие.
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