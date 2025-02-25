«Ведомости»: в России работают над возвращением иностранных компаний

В России прорабатывают детали процесса возвращения на отечественный рынок зарубежных компаний. Желающим может потребоваться разрешение правительственной комиссии. Об этом заявил представитель Минфина.
«Возвращение иностранных компаний из недружественных государств на российский рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям», — написали «Ведомости» со ссылкой на источник в Минфине. Он добавил, что в основе любого решения по этому вопросу будет лежать позиция профильного ведомства.
В стране действуют указы президента «Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами» и «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности». Собеседник «Ведомостей» напомнил, что документы распространяют свою силу не только на продажу бизнеса, но и на его возвращение в Россию.
Как ранее писало URA.RU, компании из Соединенных Штатов планируют вернуться в Россию. Приток начнет происходить после достижения соглашений относительно Украины. При этом требования к иностранным фирмам изменятся, пишет «Царьград».
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