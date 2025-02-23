Американский бизнес планирует вернуться в Россию

Уиткофф: американские компании вернутся в РФ после достижения мира на Украине
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В ходе переговоров России и США не обсуждалось снятие санкций с РФ, отметил Уиткофф
В ходе переговоров России и США не обсуждалось снятие санкций с РФ, отметил Уиткофф Фото:

Соединенные Штаты выражают надежду на возвращение американских компаний в Россию после достижения соглашений относительно Украины. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«... Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения (по украинскому вопросу — прим. URA.RU), то американские компании смогут вернуться и вести там (в России — прим. URA.RU) бизнес», — заявил Уиткофф в беседе с CBS News. Он добавил, что в ходе переговоров между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии вопрос о снятии санкций с России не поднимался.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что западные компании имеют возможность возобновить свою деятельность в России, придерживаясь принципов конкуренции. По его словам, в случае их возвращения, они должны будут конкурировать с местными производителями на равных началах, передает МК.

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Соединенные Штаты выражают надежду на возвращение американских компаний в Россию после достижения соглашений относительно Украины. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф. «... Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения (по украинскому вопросу — прим. URA.RU), то американские компании смогут вернуться и вести там (в России — прим. URA.RU) бизнес», — заявил Уиткофф в беседе с CBS News. Он добавил, что в ходе переговоров между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии вопрос о снятии санкций с России не поднимался. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что западные компании имеют возможность возобновить свою деятельность в России, придерживаясь принципов конкуренции. По его словам, в случае их возвращения, они должны будут конкурировать с местными производителями на равных началах, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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