Американский бизнес планирует вернуться в Россию

Соединенные Штаты выражают надежду на возвращение американских компаний в Россию после достижения соглашений относительно Украины. Об этом заявил cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«... Я думаю, что, очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения (по украинскому вопросу — прим. URA.RU), то американские компании смогут вернуться и вести там (в России — прим. URA.RU) бизнес», — заявил Уиткофф в беседе с CBS News. Он добавил, что в ходе переговоров между делегациями из РФ и США в Саудовской Аравии вопрос о снятии санкций с России не поднимался.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что западные компании имеют возможность возобновить свою деятельность в России, придерживаясь принципов конкуренции. По его словам, в случае их возвращения, они должны будут конкурировать с местными производителями на равных началах, передает МК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.