В горах Сочи в районе «Роза Хутор» нашли двоих сноубордистов, которые пропали после схода лавины. Об этом сообщили в МЧС России.
«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в публикации МЧС. На курорте «Роза Хутор» 24 февраля произошел сход лавины, вызванный интенсивными снегопадами и ветром. Во время этого трое сноубордистов, включая гида и двух райдеров — 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга.
В результате лавины один из участников группы был потерян и не отвечал на вызовы. Спасательные службы оперативно были отправлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и для эвакуации двух других участников, которые оказались в зоне риска. Кроме того, Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю начал проверку обстоятельств пропажи сноубордиста после схода лавины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.