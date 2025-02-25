МЧС: на «Розе Хутор» нашли двоих сноубордистов после схода лавины. Видео

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МЧС спасли сноубордистов, которые пропали в Сочи
МЧС спасли сноубордистов, которые пропали в Сочи Фото:

В горах Сочи в районе «Роза Хутор» нашли двоих сноубордистов, которые пропали после схода лавины. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в публикации МЧС. На курорте «Роза Хутор» 24 февраля произошел сход лавины, вызванный интенсивными снегопадами и ветром. Во время этого трое сноубордистов, включая гида и двух райдеров — 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга.

В результате лавины один из участников группы был потерян и не отвечал на вызовы. Спасательные службы оперативно были отправлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и для эвакуации двух других участников, которые оказались в зоне риска. Кроме того, Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю начал проверку обстоятельств пропажи сноубордиста после схода лавины.

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В горах Сочи в районе «Роза Хутор» нашли двоих сноубордистов, которые пропали после схода лавины. Об этом сообщили в МЧС России. «Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в публикации МЧС. На курорте «Роза Хутор» 24 февраля произошел сход лавины, вызванный интенсивными снегопадами и ветром. Во время этого трое сноубордистов, включая гида и двух райдеров — 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга. В результате лавины один из участников группы был потерян и не отвечал на вызовы. Спасательные службы оперативно были отправлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и для эвакуации двух других участников, которые оказались в зоне риска. Кроме того, Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю начал проверку обстоятельств пропажи сноубордиста после схода лавины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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