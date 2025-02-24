На «Розе Хутор» после схода лавины пропал турист: что известно о происшествии

На «Розе Хутор» после схода лавины пропал фрирайдер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате схода лавин лыжника снесло снежной массой
В результате схода лавин лыжника снесло снежной массой Фото:

В горах Сочи в районе «Роза Хутор» после схода лавин пропал фрирайдер. Еще двоим удалось вызвать спасателей. Местный СК начал проверку. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.

Детали инцидента

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» сошла лавина из-за сильного снегопада и ветра. Трое сноубордистов, среди которых был гид и два райдера — 38-летний Николай и 34-летний Ярослав, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга. В результате один из них потерялся и перестал выходить на связь.

Спасатели получили координаты и выехали на поиски туриста

Спасательные службы были направлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и эвакуации двух туристов, застрявших в опасной зоне. Они связались с МЧС России, сообщив свои координаты. Один из пострадавших сообщил, что стал свидетелем схода лавины, в результате которого лыжника снесло снежными массами. По данным МЧС, начавшаяся в районе метель затрудняет поисковые работы.

СК начал проверку после пропажи сноубордиста

СУ СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту исчезновения сноубордиста в результате схода лавины. Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств происшествия и местонахождения пропавшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В горах Сочи в районе «Роза Хутор» после схода лавин пропал фрирайдер. Еще двоим удалось вызвать спасателей. Местный СК начал проверку. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Детали инцидента На горнолыжном курорте «Роза Хутор» сошла лавина из-за сильного снегопада и ветра. Трое сноубордистов, среди которых был гид и два райдера — 38-летний Николай и 34-летний Ярослав, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга. В результате один из них потерялся и перестал выходить на связь. Спасатели получили координаты и выехали на поиски туриста Спасательные службы были направлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и эвакуации двух туристов, застрявших в опасной зоне. Они связались с МЧС России, сообщив свои координаты. Один из пострадавших сообщил, что стал свидетелем схода лавины, в результате которого лыжника снесло снежными массами. По данным МЧС, начавшаяся в районе метель затрудняет поисковые работы. СК начал проверку после пропажи сноубордиста СУ СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту исчезновения сноубордиста в результате схода лавины. Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств происшествия и местонахождения пропавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...