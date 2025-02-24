На «Розе Хутор» после схода лавины пропал турист: что известно о происшествии

В горах Сочи в районе «Роза Хутор» после схода лавин пропал фрирайдер. Еще двоим удалось вызвать спасателей. Местный СК начал проверку. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
Детали инцидента
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» сошла лавина из-за сильного снегопада и ветра. Трое сноубордистов, среди которых был гид и два райдера — 38-летний Николай и 34-летний Ярослав, катались на необорудованном южном склоне горы Аибга. В результате один из них потерялся и перестал выходить на связь.
Спасатели получили координаты и выехали на поиски туриста
Спасательные службы были направлены на место происшествия для поиска пропавшего сноубордиста и эвакуации двух туристов, застрявших в опасной зоне. Они связались с МЧС России, сообщив свои координаты. Один из пострадавших сообщил, что стал свидетелем схода лавины, в результате которого лыжника снесло снежными массами. По данным МЧС, начавшаяся в районе метель затрудняет поисковые работы.
СК начал проверку после пропажи сноубордиста
СУ СКР по Краснодарскому краю начало проверку по факту исчезновения сноубордиста в результате схода лавины. Следователи проводят мероприятия для установления обстоятельств происшествия и местонахождения пропавшего.
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