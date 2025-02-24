В аэропорту Салехарда задерживаются все вертолетные рейсы

Авиакомпания «Ямал» задерживает вылеты всех вертолетных рейсов на межмуниципальных маршрутах из Салехарда. Вылеты бортов в Тюмень и Москву планируются без отклонений от расписания, сообщают в авиагавани Салехарда.
По данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, задерживаются все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме — без задержек вылетел самолет в Москву, идет регистрация утреннего рейса в Тюмень. Рейс в Шереметьево на 17:40 ч. планируется по расписанию. Агентство URA.RU запросило комментарий в пресс-службе аэропорта о причинах задержки вертолетных вылетов.
Дополнено в 10:16 (8:16 мск): по данным пресс-службы аэоропорта Салехарда, вертолетные рейсы из аэропорта задерживаются из-за сложных метеоусловий на маршрутах.
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