24 февраля 2025

В аэропорту Салехарда задерживаются все вертолетные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Салехарде не могут вылететь вертолеты
В Салехарде не могут вылететь вертолеты Фото:

Авиакомпания «Ямал» задерживает вылеты всех вертолетных рейсов на межмуниципальных маршрутах из Салехарда. Вылеты бортов в Тюмень и Москву планируются без отклонений от расписания, сообщают в авиагавани Салехарда.

По данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, задерживаются все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме — без задержек вылетел самолет в Москву, идет регистрация утреннего рейса в Тюмень. Рейс в Шереметьево на 17:40 ч. планируется по расписанию. Агентство URA.RU запросило комментарий в пресс-службе аэропорта о причинах задержки вертолетных вылетов.

Дополнено в 10:16 (8:16 мск): по данным пресс-службы аэоропорта Салехарда, вертолетные рейсы из аэропорта задерживаются из-за сложных метеоусловий на маршрутах.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» задерживает вылеты всех вертолетных рейсов на межмуниципальных маршрутах из Салехарда. Вылеты бортов в Тюмень и Москву планируются без отклонений от расписания, сообщают в авиагавани Салехарда. По данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, задерживаются все внутренние рейсы вертолетов авиакомпании «Ямал». При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме — без задержек вылетел самолет в Москву, идет регистрация утреннего рейса в Тюмень. Рейс в Шереметьево на 17:40 ч. планируется по расписанию. Агентство URA.RU запросило комментарий в пресс-службе аэропорта о причинах задержки вертолетных вылетов. Дополнено в 10:16 (8:16 мск): по данным пресс-службы аэоропорта Салехарда, вертолетные рейсы из аэропорта задерживаются из-за сложных метеоусловий на маршрутах.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...