Росгвардия и полиция провели рейд на мигрантов в Усть-Луге

В Кингисеппском районе Ленобласти прошел масштабный профилактический рейд. Основная цель мероприятия — выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«ГУ МВД России при силовой поддержке Росгвардии, с целью выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере миграции, провели профилактический рейд в Кингисеппском районе Ленинградской области, проверив частный сектор на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. В рейде было задействовано 70 сотрудников различных подразделений, включая кинологов.
В ходе мероприятия полицейские осмотрели более 250 граждан, среди которых обнаружили около 50 мигрантов. У половины проверенных иностранцев были выявлены нарушения миграционного законодательства. Эти лица были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В итоге, нарушители привлечены к административной ответственности, которая касается нарушения миграционного режима.
Помимо проверок мигрантов, сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр более ста транспортных средств. В результате несколько водителей были привлечены к ответственности за различные нарушения, включая неправильное светопропускание стекол и нарушения порядка регистрации автомобилей. Также были задержаны двое водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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