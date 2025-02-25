Бастрыкин заинтересовался травлей третьеклассницы в школе Петербурга

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Многократные обращения матери в администрацию школы не принесли результатов
Многократные обращения матери в администрацию школы не принесли результатов Фото:

В Петербурге глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с травлей малолетней ученицы третьего класса в одной из школ Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В комментариях в telegram-канале Информационного центра СК России обратилась жительница города Санкт-Петербурга по вопросу нарушения прав ее малолетней дочери — ученицы 3 класса одной из школ в Василеостровском районе. На протяжении двух лет одноклассники подвергают девочку травле, избивают и портят имущество», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. Эти действия повлекли за собой необходимость регулярной помощи психолога для девочки. Многократные обращения матери в администрацию школы, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов. Администрация учебного заведения не смогла эффективно решить проблему, что, в свою очередь, привело к обращению в Следственный комитет.

После публикации в telegram-канале, Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку инцидента. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал поручение Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.

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В Петербурге глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с травлей малолетней ученицы третьего класса в одной из школ Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «В комментариях в telegram-канале Информационного центра СК России обратилась жительница города Санкт-Петербурга по вопросу нарушения прав ее малолетней дочери — ученицы 3 класса одной из школ в Василеостровском районе. На протяжении двух лет одноклассники подвергают девочку травле, избивают и портят имущество», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. Эти действия повлекли за собой необходимость регулярной помощи психолога для девочки. Многократные обращения матери в администрацию школы, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов. Администрация учебного заведения не смогла эффективно решить проблему, что, в свою очередь, привело к обращению в Следственный комитет. После публикации в telegram-канале, Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку инцидента. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал поручение Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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