Бастрыкин заинтересовался травлей третьеклассницы в школе Петербурга

В Петербурге глава СК Бастрыкин заинтересовался инцидентом, связанным с травлей малолетней ученицы третьего класса в одной из школ Василеостровского района. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В комментариях в telegram-канале Информационного центра СК России обратилась жительница города Санкт-Петербурга по вопросу нарушения прав ее малолетней дочери — ученицы 3 класса одной из школ в Василеостровском районе. На протяжении двух лет одноклассники подвергают девочку травле, избивают и портят имущество», — пишет пресс-служба СК России в telegram-канале. Эти действия повлекли за собой необходимость регулярной помощи психолога для девочки. Многократные обращения матери в администрацию школы, к сожалению, не принесли ожидаемых результатов. Администрация учебного заведения не смогла эффективно решить проблему, что, в свою очередь, привело к обращению в Следственный комитет.
После публикации в telegram-канале, Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало процессуальную проверку инцидента. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал поручение Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.
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