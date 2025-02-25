В 2024 году ВТБ рекордно увеличил чистую прибыль на 27,6%

Банк ВТБ по итогам 2024 года рекордно увеличил чистую прибыль на 27,6%, то есть до 551,4 млрд рублей. Объем кредитного портфеля также увеличился на 13,2%, до 23,8 трлн рублей, а депозиты выросли на 20,5%, до 26,9 трлн рублей. Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Группа ВТБ закрыла 2024 год с рекордными результатами, заработав чистую прибыль в размере 551,4 млрд рублей, на 27,6% выше, чем в предыдущем году», — заявил Пьянов для URA.RU. Он добавил, что по итогам прошлого года рентабельность капитала составила 22,9%.
Так, 2024 год стал стартовым в рамках трехлетней стратегии группы ВТБ, и в течение этого периода банк смог превзойти ожидания не только по финансовым результатам, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых увеличилось на рекордные 5,2 млн человек, достигнув отметки в 24,5 млн. Поддержку успешным финансовым показателям оказали эффективные меры по работе с заблокированными активами (21 млрд рублей), комиссионный доход, роспуск резервов в конце года (более 70 млрд рублей) и значительное увеличение чистых комиссионных доходов на 24%. Помимо прочего, в конце прошлого года ВТБ заработал 46 млрд рублей на продаже дочки из периметра своей экосистемы. Однако ее название не раскрывает.
Дмитрий Пьянов добавил, что достижения прошлого года создают крепкую основу для развития бизнеса в условиях 2025 года, который ожидается сложным для банковской сферы. Эти достижения также способствуют успешному достижению стратегических целей по общей прибыли за двухлетний период 2024-2025 годы.
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