В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на стройке

Ночью в 2019 году на стройплощадке в Кингисеппе произошла поножовщина. Один из рабочих получил ножевое ранение в живот. Спустя шесть лет подозреваемый был задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«16 января 2019 года в полицию Кингисеппского района Ленобласти поступило сообщение о том, что около полуночи на стройплощадке на улице Строителей в Кингисеппе, был ранен ножом в живот один из рабочих», — пишет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Пострадавший был экстренно госпитализирован с проникающим ранением живота и находился в тяжелом состоянии. В связи с серьезностью ситуации, следственные органы возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Несмотря на то, что изначально подозреваемый смог скрыться с места преступления, его поиски продолжались. 24 февраля, после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан на территории Ладожского вокзала. Задержанным оказался 28-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, который проживал в Москве.
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