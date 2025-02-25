СБУ обвинила певца Shaman в прославлении российской армии

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На Украине ведется расследование в отношении Ярослава Дронова
На Украине ведется расследование в отношении Ярослава Дронова Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинило российского певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, в публичной поддержке действий России и прославлении ее вооруженных сил в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова», — говорится в сообщении официального telegram-канала CБУ. Там добавили, что его обвиняют в том, что он публично поддерживает действия России и прославляет представителей ее вооруженных сил через СМИ.

На основании материалов ему предъявили подозрение по Уголовному кодексу Украины за «глорификацию» российских военных. Расследование ведется под руководством офиса генерального прокурора, а также продолжаются меры для привлечения его к ответственности, заключили в СБУ.

СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных и общественных деятелей. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с Россией.

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинило российского певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, в публичной поддержке действий России и прославлении ее вооруженных сил в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. «СБУ заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова», — говорится в сообщении официального telegram-канала CБУ. Там добавили, что его обвиняют в том, что он публично поддерживает действия России и прославляет представителей ее вооруженных сил через СМИ. На основании материалов ему предъявили подозрение по Уголовному кодексу Украины за «глорификацию» российских военных. Расследование ведется под руководством офиса генерального прокурора, а также продолжаются меры для привлечения его к ответственности, заключили в СБУ. СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных и общественных деятелей. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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