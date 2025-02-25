Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинило российского певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, в публичной поддержке действий России и прославлении ее вооруженных сил в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«СБУ заочно обвинила российского певца Ярослава Дронова», — говорится в сообщении официального telegram-канала CБУ. Там добавили, что его обвиняют в том, что он публично поддерживает действия России и прославляет представителей ее вооруженных сил через СМИ.
На основании материалов ему предъявили подозрение по Уголовному кодексу Украины за «глорификацию» российских военных. Расследование ведется под руководством офиса генерального прокурора, а также продолжаются меры для привлечения его к ответственности, заключили в СБУ.
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных и общественных деятелей. Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский подписывает указы о санкциях против россиян и иностранных граждан, которых Украина подозревает в сотрудничестве с Россией.
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