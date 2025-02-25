В Госдуме пообещали усилить качество медпомощи

В Госдуме (ГД) принят закон, направленный на повышение качества медицинской помощи. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что работники здравоохранения теперь обязаны постоянно повышать свою квалификацию, осваивать современные технологии и методы диагностики.
«Закон, направленный на повышение качества медицинской помощи, принят», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что работники сферы здравоохранения должны регулярно улучшать свои профессиональные навыки, а также осваивать актуальные технологии и новейшие методы диагностики.
Обучение врачей, по словам Володина, должно проходить только в учреждениях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой. Закон вводит запрет на дистанционное обучение, если оно не соответствует госстандартам, и поручает Министерству здравоохранения разрабатывать и утверждать программы медобразования. Образовательные учреждения также обязаны подтверждать наличие необходимого кадрового и технического обеспечения через Росздравнадзор.
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