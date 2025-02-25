Священник дал совет новичкам, как соблюдать Великий пост

В Великий пост важно поститься не только в еде, но и духовно, сообщил URA.RU протоирей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете. По его словам, таким образом человек сможет искупить свои грехи не только за последний год, но и за всю жизнь.
«Великий пост — это возможность для каждого православного за короткий срок принести перед Богом покаяние попостившись и помолившись. И, если человек, способен попоститься и покаяться, то он получит от Бога прощение. Пост — это наша жертва Богу за свои грехи не только за прожиты год, но и за всю жизнь», — рассказал священник.
Тем, кто впервые входит в Великий пост, протоирей Харитонов посоветовал не накладывать на себя самостоятельно строгость поста. По его мнению, перед постом важно проконсультироваться со священником.
Он подскажет, как принимать пищу в конкретном случае, в зависимости от наличия заболеваний у человека и его образа жизни. Кроме того, протоирей отметил, что даже те, кто давно постятся, не всегда могут выдержать строгий пост. По его мнению, каждому важно поститься по своим силам.
«Не у всех получается выдержать строгий пост, поэтому каждый постится в меру своих возможностей. Однако даже ученые говорят, что голод — лучшее лечение. Поэтому поститься нужно по силам, но, самое главное, употреблять постную пищу. Это уже будет хорошо», — отметил протоирей.
Он также отметил, что важно сделать акцент не только на телесную пищу, но и на духовную. Поэтому важно посещать церковь в период поста. «Мы постом исповедуем Христа, который тоже постился 40 дней. Поэтому пост и телесный имеет огромное значение, но без духовного поста он теряет смысл, так как мы состоим из души и тела», — отметил священник.
По словам протоирея, первая неделя особенно строгая по молитвам, когда службы проходят утром и вечером. Однако обязательными к посещению в течение всего Великого поста являются вечерние службы по субботам и утренние — по воскресеньям. Тем, кто редко посещает церковь, священник посоветовал больше молиться дома, читать духовную литературу: Псалтырь и Евангелие. Также он советует в это время отречься от светских мероприятий и больше проводить времени в семье.
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