Москвич умер после трехдневного запоя на Пхукете

Турист из Москвы Роман скончался в гостиничном номере на Пхукете в Таиланде. Это произошло после трехдневного запоя. Об этом сообщает русскоязычный паблик «Паттайя от А до Я».
«Житель Москвы по имени Роман, приехавший на отдых на Пхукет, умер в гостиничном номере после трех дней употребления алкоголя», — говорится в сообщении. Отмечается, что его жена нашла мужчину без сознания в ванной на четвертый день отпуска.
В первые дни отдыха Роман отказывался участвовать в экскурсиях и проводил время в номере, покупая алкоголь. Перед смертью ему стало плохо, но он отказался от медицинской помощи, считая, что тайская медицина — это «развод на деньги». У них не было медицинской страховки, и недостающие средства для кремации и оформления документов прислали его друзья из России.
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