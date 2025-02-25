Топ-единоросс назвал восемь самых сложных предвыборных регионов-2025

В 2025 году «Единой России» из-за внутриэлитных конфликтов и влиятельной оппозиции предстоят сложные выборы в восьми регионах. О них во время круглого стола в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) рассказал сенатор и заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов.
Первой он назвал республику Коми, где будут сложные кампании в Госсовет и думу Сыктывкара. «Там есть оппозиция, есть размороженная проблематика с экологией, коренными малочисленными народами, там идет бурление и кипение в политической жизни. Врио губернатора Коми Ростислав Гольдштейн прекрасно это понимает, очень опытный боец».
Тяжелые будут выборы в гордуму Тамбова, — сообщил Перминов. В 2020 году на выборах там победила партия «Родина», и сейчас ЕР сконцентрирует особое внимание на этой кампании.
В Новосибирской области предстоят напряженные выборы депутатов заксобрания и гордумы. По словам Перминова, там уже «искрят» межэлитные противоречия, которые выливаются в telegram-каналы и СМИ. Конфликты приводят к формированию коалиций, что требует политического сопровождения этих процессов.
Непростой будет кампания по выборам депутатов гордумы Томска. В 2020 году из 37 мандатов ЕР получила там лишь 11. «Язык, на котором говорили наши кандидаты в депутаты в 2020 году, не всегда был адекватен запросу аудитории. Результат говорит сам за себя», — сказал Перминов.
Следующей он назвал Костромскую область, где будут сложные выборы областной и городской дум. По словам сенатора, этот регион непростой исторически.
Сложная кампания ждет единороссов в Орловской области, губернатор которой — коммунист Андрей Клычков. Перминов считает, что в «Единая Россия» находится с главой региона в постоянной конкуренции и является там оппозиционной партией.
В Оренбурге будут тяжелые выборы горсовета. «То, что происходит в Оренбургской области, требует нашего внимания. Есть накопленные задачи, решение которых будет сказываться на уровне электоральной поддержки партии», — отметил Перминов.
Последней единоросс назвал Астраханскую область. Он сообщил, что там была «интересная оппозиционная история» и противостояние между партийными проектами.
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