IOL: в ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма-бой»

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Группа, сорвавшая демонстрацию, была с музыкальной колонкой и российскими флагами
Группа, сорвавшая демонстрацию, была с музыкальной колонкой и российскими флагами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Южноафриканской Республике проукраинскую акцию сорвала группа, из колонок которой звучала российская песня «Сигма-бой». Об этом сообщает издание Independent Online (IOL).

«„Ассоциация украинцев ЮАР“ (UASA) организовала демонстрацию с плакатами на популярном пирсе Уэйл-Бон в Умхланге», — сообщает IOL. Там уточнили, что спустя несколько минут к участникам подошла группа людей с российскими флагами. На их музыкальных устройствах играла песня «Сигма-бой».

По информации издания, полиции пришлось вмешаться, чтобы разделить конфликтующие стороны. Представитель UASA Екатерина Федькина уточнила, что на демонстрации ассоциация призывала Южноафриканскую Республику и международное сообщество осудить специальную военную операцию, которую проводит Россия.

В октябре 2024 года две российские исполнительницы выпустили песню под названием «Сигма бой». К середине января 2025 года композиция заняла седьмое место в чарте Billboard. Накануне московский военный хор адаптировал этот трек, представив его в армейской версии к празднованию Дня защитника Отечества, передает 360.ru.

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В Южноафриканской Республике проукраинскую акцию сорвала группа, из колонок которой звучала российская песня «Сигма-бой». Об этом сообщает издание Independent Online (IOL). «„Ассоциация украинцев ЮАР“ (UASA) организовала демонстрацию с плакатами на популярном пирсе Уэйл-Бон в Умхланге», — сообщает IOL. Там уточнили, что спустя несколько минут к участникам подошла группа людей с российскими флагами. На их музыкальных устройствах играла песня «Сигма-бой». По информации издания, полиции пришлось вмешаться, чтобы разделить конфликтующие стороны. Представитель UASA Екатерина Федькина уточнила, что на демонстрации ассоциация призывала Южноафриканскую Республику и международное сообщество осудить специальную военную операцию, которую проводит Россия. В октябре 2024 года две российские исполнительницы выпустили песню под названием «Сигма бой». К середине января 2025 года композиция заняла седьмое место в чарте Billboard. Накануне московский военный хор адаптировал этот трек, представив его в армейской версии к празднованию Дня защитника Отечества, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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