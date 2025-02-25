25 февраля 2025

В Кургане городской автобус сбил пешехода, выскочившего на дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской автобус сбил курганца в утреннем ДТП
Городской автобус сбил курганца в утреннем ДТП Фото:

Городской маршрутный автобус, совершая утренний рейс по Кургану, наехал на пешехода. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На Дзержинского ДТП с автобусом. Кого-то сбили, работают сотрудники ГАИ», — рассказал корреспондент и снял видео с места аварии. В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, чтобы был сбит пешеход.

Как выяснилось, ДТП случилось в 7:15 утра. Автобус КАВЗ ехал со стороны проспекта Машиностроителей. Возле хладокомбината дорогу в неположенном месте попытался перебежать 58-летний мужчина. Автобус не успел затормозить и сбил нарушителя — пешеходный переход был в считанных метрах от места аварии. Пострадавшего госпитализировали.

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Городской маршрутный автобус, совершая утренний рейс по Кургану, наехал на пешехода. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На Дзержинского ДТП с автобусом. Кого-то сбили, работают сотрудники ГАИ», — рассказал корреспондент и снял видео с места аварии. В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, чтобы был сбит пешеход. Как выяснилось, ДТП случилось в 7:15 утра. Автобус КАВЗ ехал со стороны проспекта Машиностроителей. Возле хладокомбината дорогу в неположенном месте попытался перебежать 58-летний мужчина. Автобус не успел затормозить и сбил нарушителя — пешеходный переход был в считанных метрах от места аварии. Пострадавшего госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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