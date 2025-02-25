Городской маршрутный автобус, совершая утренний рейс по Кургану, наехал на пешехода. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На Дзержинского ДТП с автобусом. Кого-то сбили, работают сотрудники ГАИ», — рассказал корреспондент и снял видео с места аварии. В городском отделе Госавтоинспекции подтвердили, чтобы был сбит пешеход.
Как выяснилось, ДТП случилось в 7:15 утра. Автобус КАВЗ ехал со стороны проспекта Машиностроителей. Возле хладокомбината дорогу в неположенном месте попытался перебежать 58-летний мужчина. Автобус не успел затормозить и сбил нарушителя — пешеходный переход был в считанных метрах от места аварии. Пострадавшего госпитализировали.
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