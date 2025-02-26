С 1 марта россияне смогут получать компенсацию при увольнении

С 1 марта 2025 года при увольнении сотрудника ему будет выплачиваться компенсация за неиспользованные отгулы, начисленные за работу в праздничные и выходные дни. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Ранее неиспользованные отгулы просто пропадали.
«С 1 марта 2025 года меняется порядок оплаты неиспользованных отгулов за работу в выходные и праздничные дни — они больше не будут сгорать при увольнении», — рассказала Голубева в беседе с РИА Новостями. Она уточнила, что при прекращении трудовых отношений работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию, равную разнице между заработной платой за день, который по графику является выходным или праздничным, и суммой, которая была реально выплачена за этот день.
По словам Голубевой, такой порядок будет распространяться на все неиспользованные дни отдыха за период работы у этого работодателя и применяться исключительно в случае увольнения. Кроме того, при расчете налога на доходы физических лиц и страховых взносов будет учитываться компенсация за неиспользованные отгулы.
В 2025 году будет только одна шестидневная рабочая неделя, которая пройдет с 27 октября по 1 ноября. Это изменение в рабочем календаре предусмотрено для того, чтобы обеспечить более длительные праздничные выходные в связи. Так, выходной день, приходящийся на 1 ноября, перенесен на 3 ноября.
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