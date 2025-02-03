Одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году

В 2025 году россияне будут иметь всего одну шестидневную рабочую неделю — с 27 октября по 1 ноября. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Причиной этому стало перенесение выходного дня с субботы на понедельник.
«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — сказала Санина, ее слова передает РИА Новости.
Таким образом, рабочий график будет скорректирован для обеспечения продолжительных праздничных выходных. Согласно постановлению правительства, выходной день 1 ноября был перенесен на 3 ноября.
В связи с тем, что День защитника Отечества и Международный женский день в текущем году приходятся на будние дни, традиционных длинных выходных не предвидится. Аналогичная ситуация ожидается и 8 марта 2025 года, когда праздник выпадет на субботу.
В связи с этим, для компенсации отсутствия дополнительного выходного дня в марте и для обеспечения возможности более длительного отдыха, выходной день будет перенесен на пятницу, 13 июня. Кроме того, в канун праздника, 7 марта, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.
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