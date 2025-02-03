Одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2025 году

Жители России будут работать шесть дней в неделю только с 27 октября по 1 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне будут трудиться шестидневную рабочую неделю только раз в 2025 году
Россияне будут трудиться шестидневную рабочую неделю только раз в 2025 году Фото:

В 2025 году россияне будут иметь всего одну шестидневную рабочую неделю — с 27 октября по 1 ноября. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Причиной этому стало перенесение выходного дня с субботы на понедельник.

«В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — сказала Санина, ее слова передает РИА Новости.

Таким образом, рабочий график будет скорректирован для обеспечения продолжительных праздничных выходных. Согласно постановлению правительства, выходной день 1 ноября был перенесен на 3 ноября. 

В связи с тем, что День защитника Отечества и Международный женский день в текущем году приходятся на будние дни, традиционных длинных выходных не предвидится. Аналогичная ситуация ожидается и 8 марта 2025 года, когда праздник выпадет на субботу.

В связи с этим, для компенсации отсутствия дополнительного выходного дня в марте и для обеспечения возможности более длительного отдыха, выходной день будет перенесен на пятницу, 13 июня. Кроме того, в канун праздника, 7 марта, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

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В 2025 году россияне будут иметь всего одну шестидневную рабочую неделю — с 27 октября по 1 ноября. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Причиной этому стало перенесение выходного дня с субботы на понедельник. «В 2025 году россиян ожидает всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», — сказала Санина, ее слова передает РИА Новости. Таким образом, рабочий график будет скорректирован для обеспечения продолжительных праздничных выходных. Согласно постановлению правительства, выходной день 1 ноября был перенесен на 3 ноября.  В связи с тем, что День защитника Отечества и Международный женский день в текущем году приходятся на будние дни, традиционных длинных выходных не предвидится. Аналогичная ситуация ожидается и 8 марта 2025 года, когда праздник выпадет на субботу. В связи с этим, для компенсации отсутствия дополнительного выходного дня в марте и для обеспечения возможности более длительного отдыха, выходной день будет перенесен на пятницу, 13 июня. Кроме того, в канун праздника, 7 марта, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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