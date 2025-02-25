25 февраля 2025

На Ямале будут бесплатно доставлять всех желающих на День оленевода. Фото

В Тарко-Сале 1 и 2 марта будут курсировать бесплатные автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Воспользоваться проездом смогут все желающие
Воспользоваться проездом смогут все желающие Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО в дни празднования Дня оленевода 1 и 2 марта проезд к месту праздника для всех желающих будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«На День оленевода доставят бесплатно. Брендированные автобусы будут курсировать 1 и 2 марта, которые доставят всех желающих на праздник», — сказано в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что старт праздника День оленевода был в Надыме 22 и 23 февраля. На открытие приехал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО в дни празднования Дня оленевода 1 и 2 марта проезд к месту праздника для всех желающих будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. «На День оленевода доставят бесплатно. Брендированные автобусы будут курсировать 1 и 2 марта, которые доставят всех желающих на праздник», — сказано в telegram-канале мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что старт праздника День оленевода был в Надыме 22 и 23 февраля. На открытие приехал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...