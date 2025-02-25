Воспользоваться проездом смогут все желающие
новость из сюжетаДень оленевода в ЯНАО — 2025
В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО в дни празднования Дня оленевода 1 и 2 марта проезд к месту праздника для всех желающих будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«На День оленевода доставят бесплатно. Брендированные автобусы будут курсировать 1 и 2 марта, которые доставят всех желающих на праздник», — сказано в telegram-канале мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что старт праздника День оленевода был в Надыме 22 и 23 февраля. На открытие приехал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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