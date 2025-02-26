Боец СВО из Нового Уренгоя получил медаль Жукова

Житель Нового Уренгоя Егор Свинухов отмечен медалью Жукова. Мужчина был удостоен госнаграды за свою оперативность и высокое качество выполнения задач в зоне СВО, сообщает пресс-служба местной администрации.
«Боец уже больше двух лет находится в зоне специальной военной операции. Дома его ждут семья и друзья», — сказано в telegram-канале мэрии.
С 2003 года Егор занимает должность в компании ООО «Газпром добыча Уренгой». Также герою была вручена медаль Минобороны РФ «Участник СВО».
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудников «Ямалкомунэнерго» Виталия Касапа и Игоря Федорова наградили медалями «За содействие СВО». Награды мужчины получили за вклад в восстановление ДНР.
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