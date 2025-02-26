Боец СВО из Нового Уренгоя получил медаль Жукова

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Егор Свинухов находится в зоне СВО больше двух лет
Егор Свинухов находится в зоне СВО больше двух лет Фото:

Житель Нового Уренгоя Егор Свинухов отмечен медалью Жукова. Мужчина был удостоен госнаграды за свою оперативность и высокое качество выполнения задач в зоне СВО, сообщает пресс-служба местной администрации.

«Боец уже больше двух лет находится в зоне специальной военной операции. Дома его ждут семья и друзья», — сказано в telegram-канале мэрии.

С 2003 года Егор занимает должность в компании ООО «Газпром добыча Уренгой». Также герою была вручена медаль Минобороны РФ «Участник СВО».

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудников «Ямалкомунэнерго» Виталия Касапа и Игоря Федорова наградили медалями «За содействие СВО». Награды мужчины получили за вклад в восстановление ДНР.

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Житель Нового Уренгоя Егор Свинухов отмечен медалью Жукова. Мужчина был удостоен госнаграды за свою оперативность и высокое качество выполнения задач в зоне СВО, сообщает пресс-служба местной администрации. «Боец уже больше двух лет находится в зоне специальной военной операции. Дома его ждут семья и друзья», — сказано в telegram-канале мэрии. С 2003 года Егор занимает должность в компании ООО «Газпром добыча Уренгой». Также герою была вручена медаль Минобороны РФ «Участник СВО». Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудников «Ямалкомунэнерго» Виталия Касапа и Игоря Федорова наградили медалями «За содействие СВО». Награды мужчины получили за вклад в восстановление ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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