Турагент назвала популярные направления у пермяков на весенние школьные каникулы

Жители Перми на весенние школьные каникулы, которые пройдут с 24 по 30 марта, чаще всего покупают туры в Сочи, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского туристического агентства «Планета» Екатерина Волочкова.
«Лидером по спросу на школьные каникулы весной стал Сочи. Если рассматривать зарубежные направления, то пермяки выбирают Египет с вылетом из Перми или ОАЭ с вылетом из Екатеринбурга», — рассказала Екатерина Волочкова корреспонденту агентства.
Турагент отметила, что места на заграничные курорты еще остались. Но туры с вылетами в начале каникул стоят в два раза дороже, чем в последние дни. Так, стоимость путевок в Шарм-эль-Шейх из Перми с вылетом 25 марта начинается от 263,8 тысячи рублей на двоих взрослых и ребенка на девять ночей. Если лететь 28 марта, цены на семью начинаются от 168 тысяч рублей. В стоимость входят перелет, проживание и питание по системе «все включено».
По России туры тоже еще можно купить, но номеров в отелях осталось очень мало. Стоимость на троих начинается от 88,4 тысячи рублей. В нее включены перелет и проживание на протяжении шести ночей в отеле уровня одной звезды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!