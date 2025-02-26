ВСУ атаковали Крым почти десятком беспилотников

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки территории России почти десятком БПЛА. Об сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российскими ПВО сбито семь вражеских аппаратов.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале. БПЛА были замечены и ликвидировали над территорией Республики Крым.
26 февраля ВСУ уже совершили массовую атаку по территории России с использованием БПЛА. Ночью системами российских ПВО было перехвачено более 120 беспилотников.
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