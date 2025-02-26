ВСУ атаковали Крым почти десятком беспилотников

МО РФ: над Крымом сбиты 7 БПЛА
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Над Крымом уничтожено семь БПЛА ВСУ
Над Крымом уничтожено семь БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки территории России почти десятком БПЛА. Об сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российскими ПВО сбито семь вражеских аппаратов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале. БПЛА были замечены и ликвидировали над территорией Республики Крым.

26 февраля ВСУ уже совершили массовую атаку по территории России с использованием БПЛА. Ночью системами российских ПВО было перехвачено более 120 беспилотников.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки территории России почти десятком БПЛА. Об сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российскими ПВО сбито семь вражеских аппаратов. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили представители Минобороны РФ в своем telegram-канале. БПЛА были замечены и ликвидировали над территорией Республики Крым. 26 февраля ВСУ уже совершили массовую атаку по территории России с использованием БПЛА. Ночью системами российских ПВО было перехвачено более 120 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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