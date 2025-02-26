ВСУ устроили самую мощную атаку БПЛА на РФ с начала года

Ночная атака украинских беспилотников по регионам России стала самой масштабной с начала текущего года, согласно информации Министерства Обороны России. Всего за ночь 26 февраля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 128 беспилотников над территорией РФ. Что известно о самой массированной атаке года — читайте в материале URA.RU.
Сообщение Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов».
Наибольшее количество беспилотников было обнаружено и уничтожено над Краснодарским краем — 83 БПЛА и над Республикой Крым — 30 дронов. Также были зафиксированы и перехвачены беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Брянской и Курской областей.
Аэропорт Сочи
Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы ради соблюдения безопасности авиаперевозок. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Взрывы в Анапе
В Анапе Краснодарского края ночью 26 февраля произошла серия взрывов, сработала система ПВО. «Взрывы были слышны в районе поселков Виноградный, Витязево, а также непосредственно в Анапе. Раздалось от пяти до 10 громких звуков», — сообщил telegram-канал Shot.
Разрушения в Краснодарском крае
Киевский режим в ночь на 26 февраля попытался совершить террористическую атаку на гражданские объекты в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что в результате происшествия повреждения получили три дома в Темрюкском районе, Туапсе и селе Джигинка. Губернатор дал поручение главам каждого муниципалитета оказать необходимую помощь жителям.
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