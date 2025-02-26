В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ под Красноармейском

Силовые структуры Донецкой Народной Республики успешно перехватили переговоры украинских военных подразделений неподалеку от Красноармейска. Об этом сообщила пресс-служба республиканской милиции. В перехваченных разговорах участвовали офицеры ВСУ, один из которых сообщил о поражении своего укрепрайона.
«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — гласит текст публикации. По информации пресс-службы, первоначально украинские командиры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако ситуация обострилась, и начались конфликты между офицерами и подчиненными, которые перешли к открытому конфликту и бегству после артиллерийских залпов.
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин. Ранее было объявлено о достижении прогресса на этом же направлении и о продвижении в сторону Малиновской транспортной развязки, что способствует укреплению позиций в ДНР.
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