26 февраля 2025

В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ под Красноармейском

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ВСУ пытались организовать оборону для отражения атак
ВСУ пытались организовать оборону для отражения атак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силовые структуры Донецкой Народной Республики успешно перехватили переговоры украинских военных подразделений неподалеку от Красноармейска. Об этом сообщила пресс-служба республиканской милиции. В перехваченных разговорах участвовали офицеры ВСУ, один из которых сообщил о поражении своего укрепрайона.

«Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — гласит текст публикации. По информации пресс-службы, первоначально украинские командиры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако ситуация обострилась, и начались конфликты между офицерами и подчиненными, которые перешли к открытому конфликту и бегству после артиллерийских залпов.

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин. Ранее было объявлено о достижении прогресса на этом же направлении и о продвижении в сторону Малиновской транспортной развязки, что способствует укреплению позиций в ДНР.

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Силовые структуры Донецкой Народной Республики успешно перехватили переговоры украинских военных подразделений неподалеку от Красноармейска. Об этом сообщила пресс-служба республиканской милиции. В перехваченных разговорах участвовали офицеры ВСУ, один из которых сообщил о поражении своего укрепрайона. «Возмущенный тем, что подчиненные оставили позицию, командир приказывает им вернуться обратно не смотря на то, что обстрел продолжается», — гласит текст публикации. По информации пресс-службы, первоначально украинские командиры пытались организовать оборону для отражения атак. Однако ситуация обострилась, и начались конфликты между офицерами и подчиненными, которые перешли к открытому конфликту и бегству после артиллерийских залпов. Российские военные прорвали оборону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщал ранее глава ДНР Денис Пушилин. Ранее было объявлено о достижении прогресса на этом же направлении и о продвижении в сторону Малиновской транспортной развязки, что способствует укреплению позиций в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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