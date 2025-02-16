Пушилин: российские военные разрезали оборону ВСУ

Российские военные, выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, разрезали оборону бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об том рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается Красноармейского направления, мы видим разрезание обороны противника, разрезание группировки врага. Видим выходы на нескольких участках на важную трассу Красноармейск — Константиновка», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Российские войска продолжают активные действия на различных направлениях фронта. Ранее сообщалось о прорыве на Красноармейском направлении и приближении к Малиновской развязке, что усиливает их позиции в ДНР. Также отмечены успехи в ЛНР, где после удара по ВСУ возле Кременной удалось занять новые позиции в Серебрянском лесничестве, что способствовало улучшению тактического положения в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.