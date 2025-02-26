26 февраля 2025

В ХМАО врачи спасли пациента с ожогами тела более 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчан провел 19 дней в реанимации
Вартовчан провел 19 дней в реанимации Фото:

Врачи Сургутской городской клинической больницы (СОКБ) вернули к жизни вартовчанина с ожогами 52% тела. Пациент провел в реанимации 19 дней. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Термические ожоги II–III степени затронули 52% поверхности тела, включая лицо, голову, туловище, верхние и нижние конечности. Ситуация осложнялась термоингаляционной травмой и ожогом дыхательных путей. В первые сутки проведены бронхоскопия для оценки состояния дыхательных путей и удаления продуктов горения, а также трахеостомия для обеспечения адекватной вентиляции легких», — следует из сообщения.

Чтобы облегчить болевой синдром, пациента пришлось ввести в медикаментозный сон. На протяжении 19 дней в реанимации врачи проводили инфузионную терапию и антибактериальную профилактику. Затем в стабилизированном состоянии вартовчанина перевели в общую палату — через неделю выпишут домой.

Ранее URA.RU сообщало о другом жителе ХМАО, получившего 45% ожогов тела. Ему сделали семь сложных операций, в том числе по пересадке кожи. Югорчанина удалось вернуть к жизни.

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Врачи Сургутской городской клинической больницы (СОКБ) вернули к жизни вартовчанина с ожогами 52% тела. Пациент провел в реанимации 19 дней. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «Термические ожоги II–III степени затронули 52% поверхности тела, включая лицо, голову, туловище, верхние и нижние конечности. Ситуация осложнялась термоингаляционной травмой и ожогом дыхательных путей. В первые сутки проведены бронхоскопия для оценки состояния дыхательных путей и удаления продуктов горения, а также трахеостомия для обеспечения адекватной вентиляции легких», — следует из сообщения. Чтобы облегчить болевой синдром, пациента пришлось ввести в медикаментозный сон. На протяжении 19 дней в реанимации врачи проводили инфузионную терапию и антибактериальную профилактику. Затем в стабилизированном состоянии вартовчанина перевели в общую палату — через неделю выпишут домой. Ранее URA.RU сообщало о другом жителе ХМАО, получившего 45% ожогов тела. Ему сделали семь сложных операций, в том числе по пересадке кожи. Югорчанина удалось вернуть к жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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