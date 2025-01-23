23 января 2025

Врачи ХМАО провели 7 сложных операций, чтобы спасти человека с ожогами 45% тела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанин перенес перенес 18 анестезиологических процедур и семь операций после пожара
Югорчанин перенес перенес 18 анестезиологических процедур и семь операций после пожара Фото:

Врачи Окружной клинической больницы в Пыть-Яхе (ХМАО) спасли югорчанина с ожогами 45% тела. Для этого они провели семь высокотехнологичных и сложных операций, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«В Пыть-Яхской окружной клинической больнице спасли пациента с ожогами 45% поверхности тела… На протяжении двух месяцев врачи боролись за жизнь пациента, используя современные технологии… Проведено семь высокотехнологичных операций, благодаря которым удалось стабилизировать состояние», — написал Паськов в своем telegram-канале.

Пациент — житель поселка Приобье в Октябрьском районе Югры Дмитрий Коротких. В его доме произошло короткое замыкание, из-за чего начался пожар. Югорчанин успел спасти свою жену и ребенка, но сам получил серьезные ожоги. Все время нахождения в больнице он лежал на специальной флюидизирующей кровати, что помогло ускорить заживление.

Мужчина проходил интенсивную терапию и перенес 18 анестезиологических процедур для перевязок и операций по пересадке кожи. Сейчас он находится в ожоговом центре, продолжает лечение и идет на поправку, однако его ожидает длительный восстановительный период.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи Окружной клинической больницы в Пыть-Яхе (ХМАО) спасли югорчанина с ожогами 45% тела. Для этого они провели семь высокотехнологичных и сложных операций, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «В Пыть-Яхской окружной клинической больнице спасли пациента с ожогами 45% поверхности тела… На протяжении двух месяцев врачи боролись за жизнь пациента, используя современные технологии… Проведено семь высокотехнологичных операций, благодаря которым удалось стабилизировать состояние», — написал Паськов в своем telegram-канале. Пациент — житель поселка Приобье в Октябрьском районе Югры Дмитрий Коротких. В его доме произошло короткое замыкание, из-за чего начался пожар. Югорчанин успел спасти свою жену и ребенка, но сам получил серьезные ожоги. Все время нахождения в больнице он лежал на специальной флюидизирующей кровати, что помогло ускорить заживление. Мужчина проходил интенсивную терапию и перенес 18 анестезиологических процедур для перевязок и операций по пересадке кожи. Сейчас он находится в ожоговом центре, продолжает лечение и идет на поправку, однако его ожидает длительный восстановительный период.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...