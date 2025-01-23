Врачи ХМАО провели 7 сложных операций, чтобы спасти человека с ожогами 45% тела

Врачи Окружной клинической больницы в Пыть-Яхе (ХМАО) спасли югорчанина с ожогами 45% тела. Для этого они провели семь высокотехнологичных и сложных операций, сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«В Пыть-Яхской окружной клинической больнице спасли пациента с ожогами 45% поверхности тела… На протяжении двух месяцев врачи боролись за жизнь пациента, используя современные технологии… Проведено семь высокотехнологичных операций, благодаря которым удалось стабилизировать состояние», — написал Паськов в своем telegram-канале.
Пациент — житель поселка Приобье в Октябрьском районе Югры Дмитрий Коротких. В его доме произошло короткое замыкание, из-за чего начался пожар. Югорчанин успел спасти свою жену и ребенка, но сам получил серьезные ожоги. Все время нахождения в больнице он лежал на специальной флюидизирующей кровати, что помогло ускорить заживление.
Мужчина проходил интенсивную терапию и перенес 18 анестезиологических процедур для перевязок и операций по пересадке кожи. Сейчас он находится в ожоговом центре, продолжает лечение и идет на поправку, однако его ожидает длительный восстановительный период.
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