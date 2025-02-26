26 февраля 2025

В Кургане семейная пара сутенеров отделалась штрафами за организацию проституции. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане муж и жена получили штрафы за сутенерство
В Кургане муж и жена получили штрафы за сутенерство Фото:

Курганская семья, занимавшаяся организацией проституции в городе, была признана виновной и получила большие штрафы. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Муж и жена, которых судили за организацию проституции в Кургане, были признаны виновными. Им назначили штрафы в качестве наказания», — сообщили источники. По их сведениям, каждый из сутенеров заплатит по 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Редакция обратилась за комментариями в городской суд Кургана. В организации ответили, что двоим фигурантам по ст. 241 ч.1 (организация занятия проституцией) был вынесен приговор. Иную информацию в пресс-службе суда предоставить не смогли. Согласно данным ГАС «Правосудие», приговор является обвинительным.

Ранее URA.RU сообщало, что в суде будут рассматривать уголовное дело об организации занятия проституцией. Семья вела преступную деятельность в банях и гостиницах города.

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Курганская семья, занимавшаяся организацией проституции в городе, была признана виновной и получила большие штрафы. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Муж и жена, которых судили за организацию проституции в Кургане, были признаны виновными. Им назначили штрафы в качестве наказания», — сообщили источники. По их сведениям, каждый из сутенеров заплатит по 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. Редакция обратилась за комментариями в городской суд Кургана. В организации ответили, что двоим фигурантам по ст. 241 ч.1 (организация занятия проституцией) был вынесен приговор. Иную информацию в пресс-службе суда предоставить не смогли. Согласно данным ГАС «Правосудие», приговор является обвинительным. Ранее URA.RU сообщало, что в суде будут рассматривать уголовное дело об организации занятия проституцией. Семья вела преступную деятельность в банях и гостиницах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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