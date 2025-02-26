Курганская семья, занимавшаяся организацией проституции в городе, была признана виновной и получила большие штрафы. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Муж и жена, которых судили за организацию проституции в Кургане, были признаны виновными. Им назначили штрафы в качестве наказания», — сообщили источники. По их сведениям, каждый из сутенеров заплатит по 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
Редакция обратилась за комментариями в городской суд Кургана. В организации ответили, что двоим фигурантам по ст. 241 ч.1 (организация занятия проституцией) был вынесен приговор. Иную информацию в пресс-службе суда предоставить не смогли. Согласно данным ГАС «Правосудие», приговор является обвинительным.
Ранее URA.RU сообщало, что в суде будут рассматривать уголовное дело об организации занятия проституцией. Семья вела преступную деятельность в банях и гостиницах города.
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