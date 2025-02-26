26 февраля 2025

«Погода — кайф»: жительница Нижневартовска прошлась по городу босиком. Видео

Вартовчанка прогулялась босиком по городу
© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанка гуляла босиком по снегу
Вартовчанка гуляла босиком по снегу Фото:

Жительница Нижневартовска прошлась по улице города босиком, несмотря на морозную погоду. Видео своей прогулки югорчанка опубликовала в соцсетях.

«Такая погода сегодня — кайф! Интересно ноги отвалятся или переживут?» — поделилась своими впечатлениями девушка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Вартовчанка сообщила, что решила прогуляться после работы пешком вместо того, чтобы ехать на автобусе. Также она поделилась, что обычно югорчане предпочитают и советуют ездить на транспорте из-за мороза. «Это они еще не знают, что я хожу босиком, у них был бы шок», — посмеялась девушка.

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Жительница Нижневартовска прошлась по улице города босиком, несмотря на морозную погоду. Видео своей прогулки югорчанка опубликовала в соцсетях. «Такая погода сегодня — кайф! Интересно ноги отвалятся или переживут?» — поделилась своими впечатлениями девушка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Вартовчанка сообщила, что решила прогуляться после работы пешком вместо того, чтобы ехать на автобусе. Также она поделилась, что обычно югорчане предпочитают и советуют ездить на транспорте из-за мороза. «Это они еще не знают, что я хожу босиком, у них был бы шок», — посмеялась девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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