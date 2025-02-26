Жительница Нижневартовска прошлась по улице города босиком, несмотря на морозную погоду. Видео своей прогулки югорчанка опубликовала в соцсетях.
«Такая погода сегодня — кайф! Интересно ноги отвалятся или переживут?» — поделилась своими впечатлениями девушка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Вартовчанка сообщила, что решила прогуляться после работы пешком вместо того, чтобы ехать на автобусе. Также она поделилась, что обычно югорчане предпочитают и советуют ездить на транспорте из-за мороза. «Это они еще не знают, что я хожу босиком, у них был бы шок», — посмеялась девушка.
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