Врач-эндокринолог из Анголы вызвала бурную реакцию среди курганцев

Молодая врач-эндокринолог из Анголы, приехавшая работать в Катайск (Курганская область), вызвала немало обсуждений среди жителей. URA.RU собрало мнения подписчиков telegram-канала «Курганистан».
«Мама была у нее на приеме, очень понравилась. Внимательная и грамотная», — поделилась подписчица Евгения. Нашлось немало желающих среди комментаторов, кто хотел бы тоже попасть на прием к этому врачу.
И пока одни удивляются и интересуются, говорит ли она по-русски, другие не видят в этом ничего такого, ведь «в центральной части РФ таких Габриэл много трудится».
Кто-то поставил под сомнение компетентность врача. На это получил аргумент, что, предположительно, девушка проходила обучение в российском вузе по квоте. А ее получают только лучшие иностранные студенты. Одна из подписчиц отметила, что врач красивая.
Ранее URA.RU сообщало, что Филипе Габриэла Леопольдина Денге, врач-эндокринолог из Анголы, приехала работать в Катайск. Сейчас молодой специалист проходит стажировку в областном эндокринологическом центре.
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