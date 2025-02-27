Врач-эндокринолог из Анголы вызвала бурную реакцию среди курганцев

Курганцы отреагировали на нового врача-эндокринолога из Анголы
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы обсуждают врача из Анголы
Курганцы обсуждают врача из Анголы Фото:

Молодая врач-эндокринолог из Анголы, приехавшая работать в Катайск (Курганская область), вызвала немало обсуждений среди жителей. URA.RU собрало мнения подписчиков telegram-канала «Курганистан».

«Мама была у нее на приеме, очень понравилась. Внимательная и грамотная», — поделилась подписчица Евгения. Нашлось немало желающих среди комментаторов, кто хотел бы тоже попасть на прием к этому врачу.

И пока одни удивляются и интересуются, говорит ли она по-русски, другие не видят в этом ничего такого, ведь «в центральной части РФ таких Габриэл много трудится».

Кто-то поставил под сомнение компетентность врача. На это получил аргумент, что, предположительно, девушка проходила обучение в российском вузе по квоте. А ее получают только лучшие иностранные студенты. Одна из подписчиц отметила, что врач красивая.

Ранее URA.RU сообщало, что Филипе Габриэла Леопольдина Денге, врач-эндокринолог из Анголы, приехала работать в Катайск. Сейчас молодой специалист проходит стажировку в областном эндокринологическом центре.

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Молодая врач-эндокринолог из Анголы, приехавшая работать в Катайск (Курганская область), вызвала немало обсуждений среди жителей. URA.RU собрало мнения подписчиков telegram-канала «Курганистан». «Мама была у нее на приеме, очень понравилась. Внимательная и грамотная», — поделилась подписчица Евгения. Нашлось немало желающих среди комментаторов, кто хотел бы тоже попасть на прием к этому врачу. И пока одни удивляются и интересуются, говорит ли она по-русски, другие не видят в этом ничего такого, ведь «в центральной части РФ таких Габриэл много трудится». Кто-то поставил под сомнение компетентность врача. На это получил аргумент, что, предположительно, девушка проходила обучение в российском вузе по квоте. А ее получают только лучшие иностранные студенты. Одна из подписчиц отметила, что врач красивая. Ранее URA.RU сообщало, что Филипе Габриэла Леопольдина Денге, врач-эндокринолог из Анголы, приехала работать в Катайск. Сейчас молодой специалист проходит стажировку в областном эндокринологическом центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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