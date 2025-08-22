Президент FIFA впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино впервые за несколько лет направил личное поздравительное письмо российскому футболисту. Получателем стал бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой, которому сегодня исполнилось 57 лет.
«Сейчас направили поздравление от Джанни Инфантино в РФС, чтобы мне его оттуда передали лично», — рассказал Мостовой «Чемпионату». Футболист рассказал, что поздравления с днем рождения поступили и от официальных лиц Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Александр Мостовой — один из самых известных российских футболистов 1990-х и начала 2000-х годов. В составе «Спартака» он дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. На международной арене Мостовой прославился выступлениями за португальскую «Бенфику» и испанскую «Сельту», с которой выиграл Кубок Интертото.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.