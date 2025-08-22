Президент FIFA впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту

В составе «Спартака» Мостовой дважды становился чемпионом СССР
В составе «Спартака» Мостовой дважды становился чемпионом СССР

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино впервые за несколько лет направил личное поздравительное письмо российскому футболисту. Получателем стал бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой, которому сегодня исполнилось 57 лет.

«Сейчас направили поздравление от Джанни Инфантино в РФС, чтобы мне его оттуда передали лично», — рассказал Мостовой «Чемпионату». Футболист рассказал, что поздравления с днем рождения поступили и от официальных лиц Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Александр Мостовой — один из самых известных российских футболистов 1990-х и начала 2000-х годов. В составе «Спартака» он дважды становился чемпионом СССР и выигрывал Кубок федерации футбола Советского Союза. На международной арене Мостовой прославился выступлениями за португальскую «Бенфику» и испанскую «Сельту», с которой выиграл Кубок Интертото.

