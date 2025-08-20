«Не хватило познаний»: в суде Кургана озвучили версию об ошибках экспертизы скандальной школы в Заозерном

В курганском горсуде прошло новое судебное заседание по делу директора фирмы, строившей самую большую школу города. Участники процесса по делу обвиняемого в мошенничестве Артура Седого и суд заслушали мнения двух человек о результатах экспертизы следствия. Приглашенный стороной защитой эксперт заявила, что работавшим на объекте школы сотрудникам не хватило специальных познаний — отсюда ошибки в их заключении. Об этом и других моментах судебного заседания — в репортаже корреспондента URA.RU.
Отсутствие экспертов по товароведению
Сторона защиты пригласила сотрудника местной организации, специализирующейся на проведении экспертиз. Вера Яцко изучала заключение. Женщина с первых минут заявила, что в исследованной ей экспертизе, проведенной следствием на объекте строящейся школы, было допущено несколько нарушений. Нарушения якобы были допущены как при проведении мероприятия, так и при составлении выводов.
Главным доводом приглашенного эксперта стало заявление о том, что следствие назначило лишь строительно-техническую экспертизу. Такое исследование проводится на строящемся объекте. Проводившие ее эксперты обладают специальными познаниями в области строительства. Яцко указала, что они должны работать лишь на объекте стройки и территории. Эксперты же стали считать закупленное оборудование, которое хранилось на складах за пределами объекта. Яцко утверждает, что тем самым они вышли за пределы своей компетенции. Хранящиеся в упаковке на складах товары должны инспектировать эксперты в области товароведения. Подобных экспертов среди сотрудников не имелось. Строительная квалификация экспертов указана на первой странице заключения, отметила Яцко.
Не смогли сопоставить
Наличие специалиста по товароведению позволило бы экспертам сделать правильные выводы при изучении маркировок закупленного оборудования. Эксперт Яцко полагает, что ошибки были допущены как при подсчете хранившихся на объекте школы материалов, так и на складах поставщиков.
Если оборудование находится на стройке, но не смонтировано, то оно должно изучаться экспертами-товароведами. «Отсутствие у экспертов специальных познаний в сфере товароведения не позволило экспертам установить их идентичность», — сообщила участникам процесса Яцко.
В качестве примера она привела информацию о разночтениях данных проектной документации и актов ответственного хранения. В проекте позиции были указаны как глухие оконные блоки, а в актах хранения как фрамуги. Яцко сообщила, что эксперты не смогли сопоставить две эти позиции в связи с тем, что не обладали специальными познаниями в области товароведческой экспертизы по установлению идентичности товара и его названия.
В дальнейшем эксперту Яцко пришлось отвечать на вопросы прокурора. Представитель гособвинения поинтересовался, чего не хватило при проведении экспертизы. Женщина снова добавила, что были необходимы специальные познания для проведения товароведческой экспертизы.
«Эксперт вышел за пределы специальных познаний. Не имея познаний в товароведческой экспертизе, он пытается установить наличие либо отсутствие каких-либо товаров на складах, не имея познаний в том, как именно определить маркировку, к примеру, стекол, оконных конструкций, вентиляционного оборудования. Он делает выводы, не имея на то специальных познаний. Хотя его обязанность сообщить лицу, назначившему такую экспертизу о том, что при производстве экспертизы имеется часть вопросов, которые выходят за пределы его специальных познаний», — прозвучал ответ эксперта. Специалисты должны были известить следователя об этом.
Другие несовпадения
Упоминая недочеты в заключении экспертизы, Яцко упомянула что эксперты не провели полное обследование мест хранения и наличия приобретенного в оборудовании изделия материалов. Не была определена маркировка, указанная в протоколах осмотра места происшествия. Лишь указано, что данный вид товара имеется и следователем установлено его наличие. Эксперты не учли, что договоры ответственного хранения у поставщика и завода изготовителя являются подтверждающими документы факта приобретения и наличия товарно-материальных ценностей.
Также Яцко остановилась на подсчете экспертами закупленной арматуры. В заключении эксперты указали, что в ходе проведения натурального осмотра расположенной навалом на строительной площадке арматуры для монолитных перекрытий, посчитать ее объемы не представилось возможным. Далее эксперты отмечают, что при производстве экспертизы дополнительно все-таки рассчитывалась стоимость вышеуказанных материалов. Спрашивается, если эксперты не установили количество, каким образом они учли стоимость. Никаких формул и уравнений, взятых за основу расчета в заключении не приведено, отметила Яцко.
Эксперт высказалась, что отсутствие товароведческой квалификации сотрудников сказалось и при подсчете и идентификации комплектующих для спорных витражей. «Эксперты, исходя из документов, имели возможность ознакомиться и увидеть, что эти все запасные части, составляющиеся, имеются в наличии, но идентифицировать их с готовым витражом они, к сожалению, не смогли в данной экспертизе», — заявила женщина.
Судья Андрей Долгих поинтересовался, была ли эксперт на объекте школы. Женщина ответила, что оценка экспертизы проводилась на основе анализа проектных и сметных документов, которые являются основополагающими в строительной сфере.
После опроса Яцко сторона защиты ходатайствовала об исследовании заключения московского эксперта. Он якобы также нашел недочеты в экспертизе, проведенной следственными органами. Прокуратура возражала против оглашения. Суд разрешил огласить материалы, чтобы было сделано адвокатами Седого.
Ранее URA.RU сообщало, что эксперт Вера Яцко уже принимала участие в судебных разбирательствах по делу о нарушениях при строительстве самой большой школы Кургана. Она анализировала экспертное заключение в деле экс-главы УКС Кургана Игоря Минина (позднее был признан виновным в превышении полномочий, но освобожден от наказания). Тогда эксперт тоже заявляла о имеющихся нарушениях в заключениях экспертизы.
Бизнесмена Артура Седого следствие считает виновным в мошенничестве на 11,9 миллиона рублей при строительстве школы. Он якобы не полностью закупил оборудование для стройки на бюджетные деньги, выделенные в 2021 году. Сам бизнесмен свою вину отрицает, заявляя об ошибках следствия при проверках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!