Появились версии гибели полковника МВД в здании Главного управления по борьбе с коррупцией

Следствие рассматривает две основные версии причин самоубийства полковника МВД Евгения Головатого. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.
«Проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами», — передает источник издания. По их данным, происшествие случилось утром, когда полковник только прибыл на работу.
Евгений Головатый работал в ГУЭБиПК МВД около пяти лет, до этого он служил в подразделении собственной безопасности полиции. В антикоррупционном подразделении он занимал должность заместителя начальника управления, отвечающего за борьбу с экономическими преступлениями на промышленных объектах.
Ранее стало известно, что в Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России было обнаружено тело полковника Евгения Головатого. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту.
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