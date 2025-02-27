Появились версии гибели полковника МВД в здании Главного управления по борьбе с коррупцией

«Коммерсант»: следствие отрабатывает две версии самоубийства полковника МВД
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Следствие считает, что полковник МВД погиб из-за служебных неурядиц
Следствие считает, что полковник МВД погиб из-за служебных неурядиц Фото:

Следствие рассматривает две основные версии причин самоубийства полковника МВД Евгения Головатого. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.

«Проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами», — передает источник издания. По их данным, происшествие случилось утром, когда полковник только прибыл на работу. 

Евгений Головатый работал в ГУЭБиПК МВД около пяти лет, до этого он служил в подразделении собственной безопасности полиции. В антикоррупционном подразделении он занимал должность заместителя начальника управления, отвечающего за борьбу с экономическими преступлениями на промышленных объектах.

Ранее стало известно, что в Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России было обнаружено тело полковника Евгения Головатого. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту.

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Следствие рассматривает две основные версии причин самоубийства полковника МВД Евгения Головатого. Об этом пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету. «Проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами», — передает источник издания. По их данным, происшествие случилось утром, когда полковник только прибыл на работу.  Евгений Головатый работал в ГУЭБиПК МВД около пяти лет, до этого он служил в подразделении собственной безопасности полиции. В антикоррупционном подразделении он занимал должность заместителя начальника управления, отвечающего за борьбу с экономическими преступлениями на промышленных объектах. Ранее стало известно, что в Москве в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России было обнаружено тело полковника Евгения Головатого. По предварительной информации, он совершил самоубийство. Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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