Полковник МВД найден мертвым в здании Главного управления по борьбе с коррупцией

Тело полковника Евгения Головатого было обнаружено в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Москве. Предварительно, он совершил самоубийство. Следователи сейчас проводят доследственную проверку, сообщили журналисты.
«Следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждение уголовного дела, например о доведении до самоубийства или отказ в этом», — передает «Коммерсант». Отмечается, что погибший являлся заместителем начальника управления «П» службы экономической безопасности, которая занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Другой информации о произошедшем не приводится.
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