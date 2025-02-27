Полковник МВД найден мертвым в здании Главного управления по борьбе с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве в служебном кабинете обнаружили тело полковника МВД
В Москве в служебном кабинете обнаружили тело полковника МВД Фото:

Тело полковника Евгения Головатого было обнаружено в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Москве. Предварительно, он совершил самоубийство. Следователи сейчас проводят доследственную проверку, сообщили журналисты.

«Следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждение уголовного дела, например о доведении до самоубийства или отказ в этом», — передает «Коммерсант». Отмечается, что погибший являлся заместителем начальника управления «П» службы экономической безопасности, которая занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Другой информации о произошедшем не приводится. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тело полковника Евгения Головатого было обнаружено в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД России в Москве. Предварительно, он совершил самоубийство. Следователи сейчас проводят доследственную проверку, сообщили журналисты. «Следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждение уголовного дела, например о доведении до самоубийства или отказ в этом», — передает «Коммерсант». Отмечается, что погибший являлся заместителем начальника управления «П» службы экономической безопасности, которая занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Другой информации о произошедшем не приводится. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...