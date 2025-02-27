Стало известно, сколько денег пермяки ежемесячно откладывают на путешествия

31% жителей Перми начинают откладывать средства на отпуск за год до намеченной поездки. Ежемесячная сумма на эти цели составляет 28 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Авито Путешествия.
«Это позволяет большинству (71%) обойтись без кредитов, а 30% — вообще ни в чем себе не отказывать во время путешествия», — заявляют аналитики.
Всего в опросе приняли участие 10 тысяч россиян. Респонденты рассказали, что привыкли планировать путешествия заранее: в среднем они начинают откладывать деньги за 9,5 месяцев до даты поездки. И за это время накапливается приличный капитал. Причем женщины заявляют о сумме в 231 тысячу рублей, а мужчины в 252 тысячи рублей. Максимальный бюджет на отпуск у респондентов в возрасте от 18 до 24 лет составляет 306 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что пермякам в среднем нужно 4,9 месяца, чтобы накопить на отпуск. Это быстрее, чем в других крупных городах России.
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