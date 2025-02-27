На пост главы прокуратуры ХМАО прочат силовиков из Ямала и Тюменской области

На пост главы надзорного ведомства ХМАО прочат первых зампрокуроров из регионов «Тюменской матрешки». По словам инсайдеров URA.RU, прокуратуру Югры может возглавить Денис Назаренко из ЯНАО или Руфат Биктимеров из Тюменской области.
«Во время обсуждения преемника Ботвинкина (Евгений Ботвинкин — действующий прокурор ХМАО) называлась фамилия Дениса Назаренко как наиболее вероятной кандидатуры», — рассказал агентству источник. В настоящий момент Назаренко служит в надзорном ведомстве прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа на должности первого зампрокурора региона.
С 2009 года Назаренко служит в прокуратуре Ямала занимал должности прокурора Салехарда и Лабытнанги. В 2024 году он был исполняющим обязанности надзорного ведомства округа. В том же году, в феврале в колонии особого режима №3 ЯНАО («Полярный волк», поселок Харп), умер оппозиционер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
Эту же информацию агентству подтвердил другой источник, близкий к силовым структурам. «На должность прокурора Югры согласовывают силовика из Ямала. Вопрос уже практически решен», — поделился источник.
Второй вероятной кандидатурой источники называют силовика из Тюменской области, первого зампрокурора Руфата Биктимерова. Решение о назначении будет приниматься ближе к апрелю, и по словам инсайдеров, к тому времени вполне могут появиться и новые кандидатуры.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе прокуратуры ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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